بما فيها اقليم كوردستان.. التخطيط تعلن نجاح التعداد التجريبي للسكان في جميع المحافظات

أعلن رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، ضياء عواد كاظم، اليوم الخميس، عن نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كاظم في مقر الجهاز.

وأشار كاظم، إلى أن التعداد التجريبي شمل مشاركة أكثر من 1000 موظف موزعين على العمل المكتبي والميداني في كافة المحافظات، مبينا، أنه تم اختيار 86 منطقة ضمن 41 محلة حضرية و45 قرية ريفية، موزعة على 503 بلوكات، تضم كل منها 100 مبنى، ليصل إجمالي المباني المشمولة بالتعداد إلى 65,390 مبنى مع الزيادة المتوقعة، واستمرت العملية لمدة 14 يوما.

وأوضح كاظم، أن العمل بدأ يوم 31 مايو 2024، بحزم المحلات والقرى، وترقيم المباني، ومطابقتها مع الخرائط الإحصائية المرسومة من الصور الفضائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأجهزة التابلت، موضحا، أنه تم استيفاء استمارة الحصر والترقيم الإلكترونية، وترسل البيانات مباشرة إلى مركز البيانات، حيث تمت عملية تسجيل أفراد الأسرة بسلاسة دون أي مشكلات.

ولفت، إلى أن مخرجات التعداد التجريبي تضمنت ترقيم حوالي 71 ألف مبنى، وإضافة حوالي 22 ألف مبنى، وحذف حوالي 8 آلاف مبنى، منوها، بأن عدد الأسر التي جمعت منها البيانات بلغ 45,277 أسرة، شكلت نسبة الذكور في رئاسة الأسرة 91%، والإناث 9%، وبلغ عدد أفراد الأسر الإجمالي 273 ألف فرد، منهم 136,599 ذكرا (50.1%)، وأكثر من 136 ألف أنثى (49.9%).

وأوضح كاظم، أن متوسط حجم الأسرة بلغ 6 أفراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للأسرة بمتوسط 7 أفراد، فيما كانت محافظة السليمانية الأقل بمتوسط 4 أفراد. وبلغت نسبة المباني السكنية المملوكة للأسرة 71%، والمباني المؤجرة 17%. وبلغ العدد الكلي للمباني أكثر من 61 ألف مبنى، كانت مادة البناء الرئيسية فيها من البلوك (45%) والطابوق (43%).

ونوه، إلى أن عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها بلغ 11,585 منشأة، منها 614 منشأة حكومية، وأكثر من 7 آلاف منشأة خاصة وطنية، و158 منشأة أجنبية، موزعة بين الذكور بنسبة 62% والإناث بنسبة 38%.

وفي نهاية المؤتمر، افتتح رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن 2024. وقدم أحمد عبد الحسن، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات، استعراضا لآليات عمل غرفة العمليات وأهدافها، موضحا أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والشاشات الرقمية وأنظمة صوت ومكاتب ومنظومة إنترنت خاصة بالتعداد، مما يسهم في متابعة عمل العدادين ورصد نتائج التعداد بدقة وفعالية.

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