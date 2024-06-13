خسائر حريق مصفاة نفط بأربيل تتخطى الـ 8 مليون دولار

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، الخسائر التي نجمت عن حريق مصفاة النفط على طريق أربيل – كوير.

وأُصيب 3 أشخاص من عناصر الإطفاء خلال محاولة السيطرة على حريق في مستودع كبير للنفط الخام في إقليم كوردستان، ليخلف خسائر بقيمة 8 مليون دولار.

واندلعت النيران في “مستودع كبير للنفط الخام على طريق أربيل – كوير” قرابة الثامنة والنصف، من مساء الأربعاء.

وتواصل فرق الإنقاذ العمل للسيطرة على الحريق الذي لا يزال يخلّف سحبًا من الدخان الأسود الكثيف.

ووصل أكثر من 30 فريقا مساء الأربعاء إلى الموقع في انتظار “حرق النفط الموجود في المستودع”، لتتمكن من السيطرة على النيران بحسب الدفاع المدني.

وفقاً لخوشناو، تعود أسباب الحريق إلى شرارة من مولدة كهرباء، حيث امتدّ الحريق إلى مصفاة أخرى، ليخلف خسائر بـ قيمة 8 مليون دولار.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في مستشفيات ومخازن ومتاجر في مختلف أنحاء العراق.

وغالبًا ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق الغنيّ بالموارد النفطية، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

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