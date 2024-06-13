العراق يحكم بالإعدام على 72 تاجر مخدرات دولي

أعلنت وزراة الداخلية العراقية، صدور أحكاما بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة للوزارة، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، أن مفارزها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 متاجرا دوليا بالمخدرات.

وأشارت إلى أنه تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، بحسب البيان.

وبين البيان، أن عملية اعتقال هؤلاء التجار تمت وفق أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن إجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات وبقرارات قضائية وبإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية.

والأحد الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، دون تحديد جنسيته.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “المحكمة أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها”.

وأضاف أن “هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.

وبشكل شبه مستمر تعلن القوات الأمنية في العراق، ضبط كميات من المواد المخدرة التي باتت متفشية بمدن البلاد بما يشكل تهديدا حقيقيا.

وتحول العراق خلال العقد الأخير تحديدا، إلى منطقة استيراد وتصدير للمواد المخدرة التي تشير تقارير، بأنها غالبا تأتي من إيران، وتتجه إلى دول إقليمية.

وحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان، فإن أكثر المخدرات تعاطيا في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم حبوب الكبتاغون المسماة (صفر-1)، بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية