رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2024، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، بحث مجمل المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق وسوريا.

وأكد الجانبان على مواصلة دعم الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها تحت مظلة الوزارة.

كما تناول الاجتماع بحث أهمية حفظ الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان وتعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو تنظيم داعش، والإرهاب بصورة عامة.

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