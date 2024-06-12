المفوضية تكشف موعد غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2024، أنه في يوم غدٍ الخميس، سيتم غلق باب التقديم على الترشيح لانتخابات برلمان كوردستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، قولها، إن “العمل جارٍ ومتواصل، استعداداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، حيث أبدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرغبة في المشاركة بالانتخابات في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.

وأشارت إلى أن “عدد المشاركين في الانتخابات سيحدد بعد جمع الأفراد وتحليل البيانات”، موضحةً بأن “باب التقديم على الترشيح سيغلق يوم غد الخميس مع نهاية الدوام الرسمي”.

وشددت على أن “جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والفنية مهيأة، ومفوضية الانتخابات جهة فنية ليست لها علاقة بالجانب السياسي وتنفذ ما عليها من قوانين والتزامات وقرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية (الهيئة القضائية)”.

وفي يوم الخميس 6 حزيران 2024، أعلنت مفوضية الانتخابات، فتح أبواب الترشح أمام التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024، ابتداءً من 8/6/2024، ولغاية نهاية الدوام الرسمي في 13/6/2024.

وفي يوم الأحد 9 حزيران 2024، أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم إلى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب إبداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024.

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