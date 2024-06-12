جردة حساب جديدة للموازنة.. كشف لحجم الرواتب وملف كوردستان

كشفت النائبة عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، يوم الأربعاء، عن حجم الأموال المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “حجم الموازنة العامة للبلاد هذا العام بلغت (211) تريليون وهي موازنة تكميلية للعام الماضي كما وانها أكثر من موازنة العام الماضي بنحو (13) تريليون وفيها (7٪) زيادة في المصروفات”.

وبينت ان “موازنة العام الحالي كانت عبارة عن قائمة مصروفات وواردات كونها موازنة، تكميلية لأن مجلس النواب العراقي ولأول مرة في تاريخ العراق أقر أول موازنة تكون لثلاثة أعوام”.

وأكدت معروف ان “موازنة العام الحالي تخلو من ميزانية تنمية الأقاليم لأن حجم الاموال المخصصة لذلك بالإضافة إلى الأمن الغذائي كانت كبيرة ولم تصرف كلها، وما تم تخصصه هذا العام هو (5) تريليونات فقط لتنمية الأقاليم، اما بخصوص الموازنة الاستثمارية فكانت نحو (55) ترليون دينار، فيما زادت الموازنة الجارية عن العام الماضي”.

وعن حصة الإقليم في الموازنة أكدت النائب نرمين معروف ان “حصة الإقليم وفقا للموازنة كانت (12،67٪) وهي تصل لنحو (20) تريليون و(901) مليار دينار، فيما بلغت حصة الإقليم من الموازنة الحاكمة والتي لاتكون مالية بل عبارة عن حصة البطاقة التموينية والأدوية وغيرها نحو تريليون و(300) مليار دينار، كما وتم تخصص (69) مليار لانتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

واشارت الى ان “حصة الإقليم من الموازنة الاستثمارية بلغت نحو (5) تريليون وهذا المبلغ كان محط جدال لدى بعض الكتل حول حجمه مقارنة بحجم الموازنة الاستثمارية في باقي مناطق العراق”.

وبينت معروف ان “هذا المبلغ يتضمن نحو (2) تريليون و(700) مليار تكاليف إنتاج النفط وتريليون و(400) مليار تكاليف نقل النفط وهذا يعني ان الموازنة الاستثمارية لم تصل لنحو تريليون واحد، فستكون حصة الإقليم نحو (16) تريليوناً من موازنة العام الحالي”.

وعن حصة رواتب الإقليم في الموازنة أكدت معروف “تخصص (11) تريليون و(500) مليون دينار رواتب للموظفين وبمعدل (900) مليار و (65) مليون دينار شهريا وهي مبالغ تكفى فقد للرواتب الحالية ولا تشمل اي متغيرات في رواتب الموظفين”.

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