محافظ نينوى: نسبة البطالة في المحافظة تتجاوز 35%

على الرغم من عدم وجود ارقام دقيقة عن نسب البطالة المتصاعدة في العراق في السنوات الأخيرة وعدد العاطلين عن العمل بسبب عدم اجراء التعداد العام للسكان ، حيث كان آخر تعداد قد اجري عام 1997 واستُثنت منه محافظات إقليم كوردستان ، لأنها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت ، الا ان نسب البطالة مرتفعة في المدن العراقية ومن بينها الموصل (مركز نينوى).

بالصدد صرح محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل ، ان “البيانات الأولية تشير إلى أن نسبة البطالة كبيرة في المحافظة ، وتتجاوز 35% “.

وأضاف الدخيل ، ان “هذا الارتفاع له تداعيات خطيرة على واقع التنمية والأوضاع الاجتماعية ومردود سلبي في موضوع المخدرات والجرائم”.

مردفاً ” لذلك نعمل جاهدين على إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة لتشغيل اليد العاملة في نينوى”.

مشيراً الى انه “لا توجد بيانات دقيقة عن أعداد العاطلين ونسب البطالة في المحافظة بسبب عدم وجود التعداد العام للسكان، ونأمل من التعداد العام الذي يجرى حالياً جمع بيانات دقيقة عن الأوضاع التي تخص العراقيين في مختلف النواحي، لا سيما أن الإحصاء يشمل البشر والحجر” كما قال .

وصادف ، اول امس الاثنين ، الذكرى السنوية العاشرة لسقوط الموصل ، ثاني كبرى مدن العراق، بقبضة تنظيم داعش في 10 يونيو/ حزيران 2014 وخلف تدميراً كبيراً في المدينة.

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