رئيس الوزراء يتفقّد حقلاً لإنتاج البطاطا في “بردرش” ويجتمع مع عددٍ من المزارعين

زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 11 حزيران (يونيو) 2024، أحد حقول زراعة وإنتاج البطاطا في قضاء بردرش بمحافظة دهوك، وذلك في إطار حرصه على تفقد أوضاع القطاع الزراعي والاطلاع على احتياجات المزارعين في عموم الإقليم.

وخلال جلسة مع المزارعين، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بتحسن الإنتاج المحلي للبطاطا، مشيداً بجهود المزارعين في تعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد على التزام حكومة الإقليم بدعمهم بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ستواصل العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي.

من جانبهم، عبّر المزارعون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الحكومة على اهتمامه بدعمهم، وقدموا له مجموعة من الاقتراحات والملاحظات من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي وتذليل كل المعوقات.

وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمزارعين والفلاحين.

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