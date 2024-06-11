(بالصور) ضابط في البيشمركة ينال درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية

حصل ضابط في قوات البيشمركة على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان العامة بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية ، ليكون بذلك اول ضابط كوردي في البيشمركة ، يدرس في هذه الجامعة وينال هذه الشهادة.

الضابط في قوات البيشمركة الرائد آري أكرم علي ، التحق بكلية القيادة والأركان العامة بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية لمدة 14 شهراً من ابريل / نيسان 2023 إلى يونيو / حزيران 2024 ، ونال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من بين ضباط آخرين من الولايات المتحدة ودول أخرى .

وخلال فترة دراسته في الجامعة ، أتيحت للضابط الكوردي الفرصة لتعريف زملائه بتاريخ الشعب الكوردي وقوات البيشمركة.

وتعد جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة ، احدى الجامعات الرائدة في العالم التي تستقبل ضباطا من جميع أنحاء العالم ، والهدف الرئيسي للكلية هو إعداد الضباط للقيادة والأركان وتكتيكات الجيش والأنظمة العسكرية والقيادة الرقمية لجميع مراحل الهجوم والدفاع وغيرها من التفاصيل والتكتيكات القتالية والعسكرية في العمليات، لاعداد ضباط ذو كفاءات عالية.

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