الشرطة ستتسلم ملف نينوى الأمني في 30 حزيران

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أن الشرطة المحلية ستتسلم الملف الأمني للمحافظة من الجيش في نهاية الشهر الجاري، لكن “ليس معلوماً” إن كانت هذه العملية ستشمل قضاء سنجار.

رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى، محمد كاكائي، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أنه تم تحديد 30 حزيران الجاري موعداً لنقل المسؤولية عن الملف الأمني لمحافظة نينوى من الجيش إلى الشرطة المحلية.

بعد تحرير مدينة الموصل من داعش في العام 2017، تولى الجيش والحشد الشعبي المسؤولية عن الملف الأمني في محافظة نينوى وتم لهذا الغرض تشكيل قيادة العمليات المشتركة.

وقال محمد كاكائي: “قوات الحشد الشعبي لم تعد متواجدة داخل مدينة الموصل، وهي موجودة في قضاء سنجار فقط وهي أكثر من خمسة فصائل، ومن الصعب أن تشمل عملية تسليم الملف الأمني قضاء سنجار، وهذا غير معلوم حتى الآن”.

قبل عشر سنوات من الآن سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل وعدد من أقضية ونواحي محافظة نينوى، وتم على أثر ذلك تشكيل قوات الحشد الشعبي بموجب فتوى صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وبعد استعادة السيطرة على المحافظة، بقيت فيها قوات الحشد الشعبي بحجة حماية الأوضاع الأمنية فيها.

ويقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى: “بعد تسليم الملف الأمني، ستبقى قوات الحشد الشعبي في مناطق تابعة لمحافظة نينوى”.

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