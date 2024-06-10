كوردستان24 تطلق نشرة تجريبية باللغة العربية للجمهور العربي

تستعد مؤسسة كوردستان24 الإعلامية، لإطلاق نشرة إخبارية باللغة العربية، تستهدف الجمهور العربي، وتقدم من خلالها أخباراً دقيقة وموثوقة حول الأحداث في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وقال المدير العام للمؤسسة، أحمد الزوايتي، إن “الهدف من إطلاق هذه النشرة هو كسر الطوق الذي صنعه الإعلام الكوردي منذ أكثر من 33 سنة حول نفسه، حيث كان يخاطب نفسه فقط”، موضحاً: أن هذا الأمر “أدى إلى تقصير كبير في مخاطبة الإعلام الكوردي للجمهور المحيط به من العرب والترك والفرس وغيرهم من الشعوب المتعطشة لمعرفة حقيقة الكورد وقضيتهم وواقعهم”.

وأضاف الزوايتي أنه “رغم وجود بعض الخطوات التي اتخذها الإعلام الكوردي لمخاطبة العمق العربي، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب، ولم تلبِّ حاجة الجمهور العربي الذي يطالب بإلحاح بإعلام كوردي ناطق باللغة العربية. وقال إن الخطوات التي اتخذت سابقاً لم تلفت نظر الجمهور”.

وأشار الزوايتي إلى أن “الحاجة الكوردية للمزيد من الخطوات دفعتهم للتفكير في الاستمرار في هذا الاتجاه، ولذلك جاءت هذه الساعة التجريبية حالياً على أمل أن تتحول إلى نشرة ثابتة، وقابلة للتطوير من حيث المادة والمدة بمرور الزمن”.

وأوضح أن هذه “النافذة الإعلامية ستنشر عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة، وكذلك في تطبيقات التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية، وستوزع على مجموعات التطبيقات الأخرى مثل واتساب وتيليغرام وغيرها”.

وستعكس النشرة، التي مدتها حوالي ساعة وبداية ستكون في الأسبوع مرتين، تنوع المجتمع في كوردستان، بما في ذلك المكونات الثقافية والدينية، مع التركيز على القضايا المحلية التي تهم الجمهور العربي، مثل التنمية الاقتصادية، التعليم، والصحة، والبيئة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية والإصلاح من خلال تقارير موضوعية وتحليلات معمقة حول المشاريع والسياسات الحكومية.

وتعمل مؤسسة كوردستان24 على بناء نشرة إخبارية موثوقة وفعالة تلبي احتياجات الجمهور العربي وتساهم في تعزيز الفهم والتواصل داخل المجتمع العراقي ومحيطه العربي.

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