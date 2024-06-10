ماء عقرة: انخفاض منسوب المياه الجوفية بمقدار 50 متراً

أعلنت مديرية ماء عقرة أن منسوب المياه الجوفية انخفض بمقدار تجاوز 50 متراً خلال السنوات الست الأخيرات وأن هناك مخاوف مستمرة من جفاف الآبار.

لدى استضافته في برنامج (مژار) لراديو رووداو، تحدث مدير ماء عقرة المهندس زرار أحمد عن مشاريع المياه في قضاء عقرة، وقال إن القضاء يعتمد الآن تماماً على المياه الجوفية وهذه “مشكلة كبرى” حيث يوجد 316 بئراً ارتوازياً و19 نبع ماء يمد أحياء مدينة عقرة بالمياه.

وأضاف المهندس زرار أحمد: “منسوب المياه الجوفية في انخفاض مستمر بحيث انخفض أكثر من 50 متراً في الأعوام الستة الأخيرة، ففي العام 2020 كان أعمق بئر يبلغ عمقه 280م بينما حفرنا الأسبوع الماضي بئراً عمقه 400م ولا يمدنا بالماء المتوقع”.

وأشار إلى أن خطر الجفاف الآبار وشحة مياهها مستمر فقد “جفت ستة آبار في السنة الماضية لكننا نتوقع أن يكون العدد أقل هذه السنة”.

بدأ تنفيذ مشروع ماء عقرة في 2012 بكلفة 116 مليار دينار وينتج 3000 متر مكعب من الماء في الساعة.

وقال زرار أحمد إن المشروع يحل مشكلة المياه في مركز قضاء عقرة ومركز ناحية بجيل و19 قرية لمدة 25 سنة، وقد تم إنجاز 85% من المشروع حتى الآن وتم صرف 70% من كلفة المشروع للشركة المنفذة.

ومضى مدير ماء عقرة إلى القول إن العمل في المشروع مستمر لكنه “ليس كما يجب وكما نريد”، ولو لم تعترض سبيل المشروع مشاكل مالية سيتم إنجازه بعد 14 شهراً.

وعن مشاريع الماء في قضاء عقرة، قال مدير ماء القضاء: “المشاريع التي تنفذ من ميزانية وزارة البلديات و17% من عائدات مديريتهم تتمثل في حفر آبار جديدة وتعديلات وتصليحات مستمرة في شبكة توزيع المياه، إلى جانب تزويد الأحياء التي تعاني من مشاكل في تزويدها بالماء باستخدام صهاريج تزود 300 بيت بالماء يومياً”.

وعن عدد مشتركي شبكة الماء في القضاء، قال المهندس زرار أحمد: “لدينا 14 ألف مشترك في مركز القضاء تم تزويد أكثر من 11 ألفاً منهم بمقاييس الماء، ويدين لنا المشتركون بمليارات الدنانير من أجور استخدام شبكة المياه”.

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