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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات

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فى :أخبار عــامة
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المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات

قال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات، مبيناً ان هناك سياسة حكومية لتخفيف الترهل الحكومي لامتلاك العراق معدلا عاليا بالتوظيف.

وأضاف كوجر أنَّ ” الموازنة خلت من التعيينات هذا العام، وهناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية”.

مشيرا الى أنَّ “المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، مشيراً إلى أنَّ “العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق”.

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