يونيو 09, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

 استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 9 حزيران (يونيو) 2024، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وخلال اللقاء، تم التباحث بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى التحديات والعقبات التي تعترض استقرار المنطقة.

كما تم خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتأكيد على أهمية استمرار وتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لفرنسا، مؤكداً أن شعب كوردستان لن ينسى أبداً الدور الإيجابي والودي الذي لعبه كل من الشعب والحكومة الفرنسية في تقديم الدعم والتعاطف مع شعب كوردستان خلال المراحل الصعبة.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى موقف الرئيس فرانسوا ميتران في دعم وإغاثة الشعب الكوردي عام 1991، وجهوده في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 688، وإنشاء منطقة آمنة لحماية شعب كوردستان.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة موضوع الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقرر إجراؤها هذا العام، إذْ تم التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

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