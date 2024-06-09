مسرور بارزاني: تطوير خدمات البريد والنقل جزء من برنامج عملنا لمواكبة التطور العالمي

دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 9 حزيران / يونيو 2024، مركز وشركة «إيغل بوست» لخدمات البريد والنقل المعتمدة في أربيل، وذلك في مراسم رسمية حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويعدّ المركز ثمرة تعاون مشترك بين القطاعين العام (وزارة النقل والاتصالات) والخاص ، ويهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في العصر الرقمي، وتوفير خدمات بريدية ونقل متميزة تربط مدن إقليم كوردستان ببعضها البعض، كما تيّسر التواصل مع باقي مناطق العراق والعالم.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم ، إن افتتاح المركز يأتي ضمن برنامج الحكومة لتحديث ورقمنة الخدمات العامة والحدّ من البيروقراطية ، خاصة وأن قطاع البريد والنقل قد شهد نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، ليصبح مؤسسة حيوية تقدم خدمات متعددة تسهّل حياة المواطنين.

وأكد أنّ الارتقاء بقطاع البريد والمواصلات سيسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كذلك أشار إلى أن ذلك سيُتيح للمركز والشركة أداء دور فاعل في تعزيز وتطوير التبادلات التجارية، ولا سيّما التجارة الإلكترونية، بين إقليم كوردستان والعالم الخارجي وبالعكس.

وأشار رئيس الحكومة ، إلى ضرورة أن تدار أنشطة المركز بشكل متطور يتوافق مع المعايير الدولية ، وأن يقدم التسهيلات اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم، وشدّد على أن المركز سيُمثل نقطة تحوّل مهمة في مجال البريد والنقل لما يقدمه من خدمات.

وبخصوص موضوع العناوين، أكد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة تنظيم هذا النظام بشكل حديث بما يتماشى مع المعايير العالمية، ودعا الجهات المعنية إلى العمل على هذا الموضوع بالسرعة الممكنة.

وأعرب عن شكره للمواطنين على صبرهم ودعمهم ووقوفهم بوجه مخططات البعض لتقويض الكيان الدستوري للإقليم ، من خلال دعوتهم إلى توزيع الرواتب مباشرة إلى المحافظات ، مؤكداً أن مقاومة المواطنين حالت دون نجاح هذه المؤامرة.

وفي الختام ، عبّر رئيس الحكومة عن أمله في تمويل كامل رواتب شهر نيسان للقوات الأمنية ، ورواتب شهر حزيران للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وشدّد على ضرورة وضع العلاقة مع الحكومة الاتحادية على المسار الصحيح والتحرك نحو التعاون البنّاء.

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