الديمقراطي الكوردستاني يعلن مشاركته بانتخابات برلمان إقليم كوردستان

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رغبته في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم كتاب إبداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024”.

أمس السبت، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها بانتظار مرسوم رئيس إقليم كوردستان بتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان “الذي سيصدر قريباً”، منوّهة إلى أنها قطعت “شوطاً كبيراً” في استعداداتها.

وسبق أن فتحت المفوضية باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 2024/6/13.

وكانت المفوضية في وقت سابق، قد اقترحت في كتاب أرسلته إلى رئاسة إقليم كوردستان بالمصادقة على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في الخامس من أيلول المقبل.

وطلبت المفوضية من رئاسة إقليم كوردستان إصدار مرسوم إقليمي يحدد يوم (5 أيلول 2024) موعداً للاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان.

في مطلع حزيران الجاري، صادقت الأمانة العامة لمجلس الموظفين ضمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على قانون توزيع مقاعد برلمان إقليم كوردستان، الموزعة ضمن 4 مناطق انتخابية.

وجاء في نص قرار مجلس المفوضين، الصادر يوم 3 حزيران 2024، تقسيم إقليم كوردستان العراق إلى 4 دوائر (مناطق) انتخابية، وهي “أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة”.

وبيّن المجلس أن برلمان إقليم كوردستان يتكون من 100 مقعد موزعة على المناطق الانتخابية، كالآتي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي و1 مقعد للتركمان، والسليمانية (38 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي و1 مقعد للتركمان، ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها 1 مقعد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد) دون أي مقاعد للمكون المسيحي والتركمان.

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