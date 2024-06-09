وفد حكومة إقليم كوردستان وشركات “أبيكور” يجتمع مع وفد وزارة النفط في بغداد

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان وشركات “أبيكور” النفطية مع وفد وزارة النفط الاتحادية في بغداد.

وقال صباح في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة “أبيكور”، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد.

وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد ردت إيجاباً على طلب الشركات النفطية عقد اجتماع ثلاثي لبحث مستحقاتها المالية.

ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف “التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة”.

وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن “المشكلة الرئيسية أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة”.

في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن “العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي”.

اجتماع االيوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، والذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية.

حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيسيتان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.

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