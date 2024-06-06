نيجيرفان بارزاني: التفاهم بين أربيل وبغداد مفتاح استقرار العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أن مفتاح استقرار العراق يتمثل في التفاهم بين أربيل وبغداد بشأن حلول جذرية للمشاكل وتنفيذ الدستور.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن.

وتباحث الجانبان، حسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع العامة في العراق، والانتخابات البرلمانية والإوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما.

وشدد الجانبان على “مواصلة الحوار من أجل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع”.

في هذا السياق، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن “مفتاح استقرار العراق يتمثل في التفاهم بين أربيل وبغداد بشأن حلول جذرية للمشاكل وتنفيذ الدستور”.

واتفق الجانبان في الرأي على “أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بمشاركة جميع الأطراف والمكونات وفي موعد مناسب لإجرائها خلال السنة الحالية”.

بدوره، أشاد السفير البريطاني بمساعي رئيس إقليم كوردستان الهادفة لإجراء الانتخابات.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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