مسرور بارزاني ووفد ايراني يبحثون استعدادات الاقليم لاستقبال زوار “العتبات المقدسة”

بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع محافظ اروميه الايرانية والوفد المرافق له بشأن تنمية العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق في مجالات التجارة وتسهيل حركة التبادل الزيارات السياحية بين الجانبين.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم، ان بارزاني استقبل يوم الخميس وفدا ايرانيا برئاسة محافظ اروميه محمد صادق معتمديان، لافتا الى ان اللقاء الذي تم بحضور محافظ كوردستان اسماعيل زارعي كوشا ومحافظ كرمنشاه محمد طيب صحرايي وعدد آخر من المسؤولين الايرانيين، شهد التباحث بشأن تنمية العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق في المجالات التجارية وتسهيل الحركة السياحية بين الجانبين وخصوصا الاستعدادات لاستقبال الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في جنوب العراق.

واشار البيان الى ان الاجتماع شهد تطابق الآراء بشأن ضرورة تمتين وتطوير العلاقات على أساس المصالح المشتركة للجانبين.

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