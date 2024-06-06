متحدث حكومة إقليم كوردستان: سيتم توزيع رواتب الموظفين والقوات الأمنية قبل عيد الاضحى

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، في تصريح لـ(باسنيوز) بأنه “سيتم توزيع رواتب الموظفين والقوات الأمنية قبل حلول عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف “ان مسألة رواتب القوات الأمنية في إقليم كوردستان ستحل في وقت قريب”.

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، قد اكد في وقت سابق لـ(باسنيوز) بأن “مستحقات ورواتب قوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية في إقليم كوردستان قد تم تضمينها في قانون الموازنة ويجب ان يتم صرفها”.

مبيناً بأن “وزارة المالية الاتحادية قد بدأت بصرف رواتب لقسم من الموظفين للشهر السادس، وبدأت بتمويل رواتب كوردستان للشهر الخامس، الا انها لم ترسل رواتب 4 اشهر متأخرة لقوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية في إقليم كوردستان لحد الآن”.

مشدداً على انه “وفق بنود الموازنة الاتحادية فان الرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في موازنة 2024 قد حدد بـ 965 مليار دينار”.

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