التجارة الاتحادية تعلن من أربيل انطلاق الموسم التسويقي للحنطة في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة التجارة الاتحادية ، اليوم الخميس، عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات إقليم كوردستان.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في مؤتمر صحفي عقده في سايلو أربيل المعدني، بحضور وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، بالإضافة إلى وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين، ومدير فرع الشركة في الإقليم وكذلك مدير فرع أربيل: انه “بعد مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على حجم كميات محصول الحنطة في إقليم كوردستان التي ستتسلمها الحكومة الاتحادية ، نعلن عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في محافظات إقليم كوردستان “.

وأكد الكرعاوي، على “التعاون المشترك بين الشركة والإقليم في تبسيط كافة الإجراءات خلال موسم التسويق”، داعياً إلى “بذل أقصى الجهود من قبل الموظفين والجهات الساندة لخدمة الفلاحين والمزارعين”.

وأضاف: “بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ونطمح إلى المزيد خلال هذا الموسم”، مشيراً إلى “ضرورة دفع كافة المستحقات للفلاحين خلال مدة أقصاها 24 ساعة”.

وتابع: “من المتوقع تسلم 700 ألف طن من المحصول في أربيل ودهوك والسليمانية بحسب الخطة المصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء”.

وكانت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيگرد طالباني اعلنت، يوم الثلاثاء ، عن أن الحكومة الاتحادية ستتسلم 700 ألف طن من محصول القمح من مزارعي الإقليم ، مشيرة الى ان أبواب السايلوهات (الصوامع) ستفتتح لتسلم محصول القمح اعتباراً من الأربعاء.

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