الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، اليوم الأربعاء 5 حزيران (يونيو) 2024، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن.

وخلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعراق وآخر التطورات والتغييرات، كما تمت الإشارة إلى التقدم والتفاهم الإيجابي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل التوصل لتسوية جذرية للقضايا الخلافية بين أربيل وبغداد.

كما تم خلال اللقاء، بحث أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى التحديات والمشاكل الأمنية والسياسية التي تواجه السكان الأصليين في تلك المناطق، إذْ تطابقت رؤى الجانبين على ضرورة إيجاد خارطة طريق مناسبة لمعالجة تلك المشاكل.

وشكّلت التطورات والمستجدات والأوضاع الأمنية والسياسية للمنطقة عموماً، والشرق الأوسط على وجه الخصوص، محاور أخرى للقاء.

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