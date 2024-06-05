مسرور بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق يناقاشان مشروع طريق التنمية واهمية مشاركة إقليم كوردستان فيه

الاجتماع تناول ايضاً أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعد مناسب من العام الجاري

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 يونيو/ حزيران ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وجرى خلال الاجتماع ، الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى الإقليم جيمس غولدمان ، تبادل وجهات النظر بشأن سبل حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الحكومة إلى بغداد الأسبوع الماضي واجتماعاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية ، والتي وصفت بالخطوة المهمة لحل المشاكل ، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ، بشكل جذري وبما يستند إلى الدستور والاتفاقات الموقعة والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

كما نقاش الجانبان مشروع طريق التنمية وربط دول الخليج عبر السكك الحديدية العراقية بتركيا والدول الأوروبية ، مع التأكيد على ضرورة أن يشارك إقليم كوردستان في المشروع وأن يمر عبره، بما يصب هذا المشروع الاستراتيجي في مصلحة جميع المكونات والمناطق العراقية.

كما تناول الاجتماع أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعد مناسب من العام الجاري.

واتفق الجانبان على أهمية تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف ويحفظ حقوق المكونات.

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