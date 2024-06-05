حكومة إقليم كردستان ترسل وفداً إلى بغداد لبحث استئناف تصدير النفط

أفاد مراسل “بغداد اليوم” في كردستان، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، بأن حكومة كردستان أرسلت وفدا رفيع المستوى الى بغداد.

وقال إن الوفد سيبحث استئناف تصدير النفط بعد دعوة وزارة النفط الاتحادية وزارة الطاقة بالإقليم الى الاجتماع الأسبوع الماضي.

وفي 28 آيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية في بيان إنها تدعو إلى عقد اجتماع “بأسرع وقت” مع وزارة الطاقة الكردية وشركات دولية تعمل في إقليم كردستان العراق في جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا -الذي كان ينقل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية- بسبب عقبات قانونية ومالية منذ آذار 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.

وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.

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