اقليم كوردستان والهند يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل سفيرها لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، السفير الهندي لدى العراق براشانت بيسا.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والهند.

وأعرب السفير الهندي عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والصحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، وأشار إلى أن وفداً تجارياً هندياً يزور إقليم كوردستان حالياً.

وجدد رئيس الحكومة رغبة إقليم كوردستان في توثيق العلاقات مع الهند في مختلف المجالات.

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