علي تتر: نفّذت الحكومة التاسعة أكثر من 971 مشروعاً في دهوك

قال محافظ دهوك، علي تتر، إن الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان نفّذت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 971 مشروعاً في دهوك، بتكلفةٍ قُدِّرت بأكثر من 1.1 تريليون دينار.

مؤكّداً في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أن معظم المشاريع المُنفّذة “متعلقة بحياة الناس اليومية، ضمن مجالات الطرق والتعليم والكهرباء والمياه وقطاعات أخرى”.

ففي قطاع التعليم، وفق تتر، “وضع رئيس الوزراء مسرور بارزاني العام الفائت، حجر الأساس لـ 30 مدرسة بمحافظة دهوك”.

معتبراً أن هذه الخطوة “تدل على اهتمام مجلس الوزراء بتطوير قطاع التعليم في إقليم كوردستان”.

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