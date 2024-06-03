مواصلةً لمسيرة الإعمار.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي حجر الأساس لطريق باعدري – إيتيت

يواصل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مسيرة الإعمار في كافة مناطق إقليم كوردستان، حيث أرسي حجر الأساس لطريق باعەدرێ- ئێتیت، اليوم الاثنين 3 حزيران 2024.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في كلمته التي ألقاها، خلال مراسم إرساء الحجر الأساس إن “هذا الطريق، هو احد المشاريع الهامة والضرورية وجزء هام من مشاريع الربط بين محافظاتنا بطريقة جيدة”.

وأضاف، “يتم تنفيذ هذه المشاريع وفق المعاير الدولية من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، وسنحث الجهود للاستمرار في واجبنا، في انشاء أفضل الطرق والخدمات للمواطنين، ومن واجب المواطنين الالتزام بقواعد المرور لسلامتهم وسلامة عوائلهم”.

وبشأن الرواتب، تابع: “استغل الفرصة لأوجه رسالة لمتلقي الرواتب في إقليم كوردستان، إن من واجب الحكومة تأمين الرواتب، وفي سبيل تحقيق ذلك نحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل جذري لهذه المسألة، ومسألة الموازنة، لننتهي من الانشغال بهذه المواضيع، ونلتفت إلى توظيف طاقاتنا لتقديم المزيد من المشاريع للمواطنين دون تمييز”.

ويبلغ طول الطريق 26 كيلومترا، بتكلفة 135 مليار و 584 مليون دينار.

ناحية باعدري في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، تضم 13 قرية، ويبلغ عدد سكان مركز القضاء أكثر من 24 ألف نسمة، معظمهم من الكورد الإيزيديين.

يذكر أنه، وفي إطار الجهود الرامية لزيادة المساحات الخضراء، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الحجر الأساس لإنشاء منتزهي (آلوكا) و(سرهلدان) في مدينة دهوك بكلفة إجمالية تبلغ 131 ملياراً و898 مليون و515 ألف دينار.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسم وضع الحجر الأساس، أن هذين المشروعين يمثلان جزءاً من حزمة مشاريع تهدف إلى تنمية المساحات الخضراء، مشيراً إلى إرساء الحجر الأساس لمشروعين مماثلين في سوران قبل أيام قليلة، مما يعكس التزامه بجعل مدن الإقليم أكثر صحة وجمالاً.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية