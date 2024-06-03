تحديث بيانات 3 ملايين ناخب في إقليم كوردستان

اوقفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق عملية تحديث بيانات سجل الناخبين بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، على ان يتم توزيع البطاقات الانتخابية للناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة ولم يستلموها لحد الآن قبل انطلاق انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة.

وبحسب المعلومات الواردة لـ(باسنيوز)، يحق لـ 3 ملايين و800 الف ناخب التصويت في انتخابات برلمان كوردستان المقبلة، وتم تحديث بيانات سجل 3 ملايين ناخب، ولا يزال هناك قسم منهم لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية لحد الآن.

وأشارت تلك المعلومات الى عدد الناخبين المسجلين في أربيل هو مليون و14 الف ناخب، وفي السليمانية مليون و145 الف ناخب، وفي دهوك 738 الف ناخب، أي ما يقارب 80% من ناخبي إقليم كوردستان.

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