“400 مليار دينار لا تكفي”.. نينوى تشكو قلة تخصيصاتها بالموازنة الاتحادية

شكت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، من قلة تخصيصات المحافظة في الموازنة الاتحادية لعام 2024.

وتقدر التخصيصات في الموازنة الاتحادية للعام 2024 لمحافظة نينوى بنحو 400 مليار دينار.

بهذا الصدد قال رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، قال لشبكة رووداو الاعلامية، إن “التخصيصات في الموازنة لعام 2024 لا تكفي حاجة المحافظة من المشاريع في المحافظة، رغم أن الموازنة تقلصت على كل المحافظات وليست على نينوى فقط”.

وأوضح أحمد الحاصود أنه “في الموازنة السابقة كانت التخصيصات نحو ضعف المبلغ المرصود في هذه الموازنة”.

رئيس مجلس محافظة نينوى، أشار الى أن “نينوى، وبعد التدمير الذي حصل فيها واحداث تنظيم داعش الارهابي، بحاجة الى اعادة اعمار بناها التحتية، لاسيما في أيمن الموصل وسنجار والقرى التي تهدمت بسبب تنظيم داعش والعمليات العسكرية”.

وذكر أيضاً أن “نينوى بحاجة الى تخصيصات مالية تتعلق بتأمين عودة النازحين اليها، لذلك فالمحافظة بحاجة الى تخصيصات أكثر “، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقدم الدعم الى المحافظة”.

وتبلغ موازنة عام 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

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