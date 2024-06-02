“البارتي” يُشارك بالانتخابات الكوردستانية .. و”اليكيتي” ينتظر رئيس الإقليم لتحديد موعد لها

صرّح مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية آري هرسين، يوم الأحد، أنه نظرا للتغييرات التي طرأت على آلية انتخابات برلمان كوردستان، فإن الحزب سيشارك بها.

وزار هرسين مقر الاتحاد الوطني في محافظة السليمانية صباح اليوم بمناسبة الذكرى الـ49 على تأسيسه وعقد هناك مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع مسؤول المقر زياد جبار.

وقال مسؤول الفرع خلال المؤتمر، إن الحزب دائما مستعد لخوض الانتخابات، ولكن كانت لديه ملاحظات حول آلية إجرائها، وحاليا ومع التغييرات التي طرأت عليها سيشارك الحزب في انتخابات برلمان كوردستان المرتقبة.

من جهته قال زياد جبار خلال المؤتمر، “نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعو الى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وننتظر رئيس اقليم كوردستان لتحديد موعد لها”.

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