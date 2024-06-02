هوراماني: تأخير إرسال رواتب القوات الأمنية ظلم ولا مبرر له

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن “تأخير إرسال رواتب البيشمركة وقوات الأمن غير عادل، ولا مبرر له”، وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج النفط، قال: “سيعقد اجتماع في بغداد بمشاركة وزارة الثروات الطبيعية”.

أضاف هوراماني اليوم الأحد 2 حزيران 2024، لـ “كوردستان24”: “نؤكد لمواطني إقليم كوردستان أن ما حدده الدستور قمنا بتنفيذه ولا توجد عراقيل من قبل حكومة إقليم كوردستان في مسألة الرواتب”.

المتحدث باسم حكومة الاقليم، بيشوا هوراماني، تابع لـ كوردستان 24 في تصريح حصري على هامش حفل تخريج طلبة جامعة كوردستان في دهوك ان “بعض القيادات التي التقت رئيس الوزراء مسرور بارزاني في بغداد الاسبوع الماضي موجودون هنا اليوم، ورغم ان نتائج الاجتماعات كانت جيدة جدا وكان هناك تفاهم جيد وكان اقليم كوردستان مستعدا دائما للمحادثات، الا اننا حتى الان ننتظر ارسال رواتب القوات الامنية ورواتب موظفي اقليم كوردستان عن شهر ايار المنصرم”.

في غضون ذلك، أكد هوراماني أن “كافة الأطراف في بغداد في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني الأسبوع الماضي، اتفقت على عدم انتهاك حقوق شعب إقليم كوردستان وعدم خلط الرواتب بالقضايا السياسية”.

وأردف: ” سيعقد اجتماع قريبا بمشاركة وزارة الثروات الطبيعية لبحث تكلفة إنتاج النفط مرة أخرى، رغم أنه تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق، إلا أنه لم يتم الالتزام به ويجب على الجميع الالتزام به”.

وفي جزء آخر من حديثه، أوضح هوراماني أن “تأخير إرسال رواتب القوات الأمنية من قبل بغداد قمع وليس له أي مبرر وينبغي توزيع الرواتب قبل عيد الأضحى”.

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