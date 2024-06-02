بارزاني الخيرية تطلق مشروعاً لمساعدة أطفالٍ أيتام بأكثر من 4 مليون دولار

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن إطلاق مشروعٍ تعليميٍ شامل لأطفالٍ أيتام في العراق وإقليم كوردستان بمساعدةٍ من قنصلية الإمارات في أربيل.

وخلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، أعرب رئيس المؤسسة، موسى أحمد، عن أمله في استفادة كل يتيم من هذا المشروع المشترك بين بارزاني الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي والبالغ قيمته بأكثر من 4 مليون دولار.

وأضاف: كانت هناك مراكز بحثية على المستوى المحلي والعالمي، تبحث في أعمال الجمعيات الخيرية والمشاريع التي كانت لها أثر كبير على المستفيدين.

ويتحتم على المستفيد من المشروع إكمال دراسته، وفق أحمد الذي أكّد أن المشروع سيساهم بانخفاض أعداد الأطفال اليتامى الذين كانوا منقطعين عن المدارس.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، في مدن (حلبجة- السليمانية- كرميان- كركوك- أربيل- سوران- زاخو- دهوك- سنجار- الموصل- الأنبار وبغداد).

ولفت رئيس المؤسسة إلى أن المشروع سيشمل عفرين أيضاً، حيث من المتوقع استفادة 108 طفلاً يتيماً.

في غضون ذلك، أكّد أحمد أن عدد الأطفال المستفيدين من المشروع يبلغ 11 ألف و775 طفلاً، سيوزّع عليهم 3 مليون و551 ألف و425 دولاراً.

وأضاف: سيستفيد ثلاثة آلاف و470 طفلاً من إقليم كوردستان، على أن توزّع عليهم مليون و23 ألف و720 دولاراً.

وختم حديثه قائلاً: حاولنا تحقيق توازن جيد بين المحافظات والمدن، حيث يستفيد في أربيل 3568 طفلاً، ودهوك 2733 طفلاً، والسليمانية 1882 طفلاً، وكركوك 1504 طفلاً، وكرميان 1734 طفلاً، وحلبجة 160 طفلاً، ونينوى 231 طفلاً، والأنبار بغداد. وتكريت يستفيد 408 أطفال.

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