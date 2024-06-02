زراعة أربيل: نصدر حوالي 50 شاحنة خضار وفواكه إلى وسط وجنوب العراق يومياً

قال مسؤول في وزارة الزراعة، إنه يتم تصدير ما بين 30 إلى 50 شاحنة من الفواكه والخضروات من أربيل إلى وسط وجنوب العراق يومياً.

وقال هيمن سيد مراد، مدير عام زراعة أربيل، لـ (باسنيوز): «نقوم الآن بتصدير أكثر من 30 إلى 50 شاحنة من الفواكه والخضروات يومياً من سوق (علوة) أربيل، لأن التجار العرب في وسط وجنوب العراق يقبلون على شراء منتجات المزارعين الكورد».

وأضاف أن هذه المنتجات تشمل الخضار والفواكه، ومع نضج المحاصيل في هذا الشهر ستزداد الصادرات.

وفي العام الماضي، تم تصدير أكثر من 600 ألف طن من الفواكه والخضروات من أربيل إلى مدن وسط وجنوب العراق.

وتابع: «نزود المزارعين الذين يصدرون المنتجات المحلية إلى جنوب العراق بكتب تأييد باللغة العربية، حتى لا تمنعهم الحواجز الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، لأنها منعت من قبل، ولكن الآن، وبفضل جهود حكومة إقليم كوردستان، تم تقليل العقبات».

وأكد هيمن سيد مراد، أن «الإنتاج المحلي يتزايد يوماً بعد يوم بفضل جهود الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الذي قدم الدعم الكامل للقطاع الزراعي في الإقليم، حيث انتعش القطاع الزراعي بشكل ملحوظ في عهد هذه الكابينة».

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