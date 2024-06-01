الديمقراطي الكوردستاني يهنئ الاتحاد الوطني بذكرى تأسيسه

هنأ المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الذكرى الـ 49 لتأسيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مشدداً على التنسيق والوحدة بين جميع الأطراف السياسية في كوردستان لحل المشاكل والقضايا الراهنة والحاسمة، وحماية إنجازات شعب كوردستان.

وفيما يلي نص التهنئة:

السيد بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

السادة في المكتب السياسي والمجلس السياسي الأعلى والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني

بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، نتقدم إليكم بأحر التهاني لكوادر وأعضاء ومناصري حزبكم المناضل، متمنين لكم دوام النجاح.

وبهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على التنسيق والتضامن والنضال المشترك، الى جانب كافة الأطراف والأحزاب السياسية في كوردستان، لحل القضايا الحاسمة الراهنة، وحماية مكتسبات شعب كوردستان والدفاع عن كيان إقليم كوردستان الدستوري وتعزيز مؤسساته.

نبارك لكم هذه المناسبة مرة أخرى ونتمنى لكم التوفيق

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

1 حزيران 2024

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