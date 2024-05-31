مجلس محافظة نينوى يفتح باب الترشيح لستة مناصب إدارية

فتحت محافظة نينوى باب الترشيح لشغل ستة مناصب إدارية في المحافظة، تشمل منصبي قائممقامين وأربعة مديري نواحي، إذْ يقع منصبان منهم في مناطق المادة 140 بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد كاكائي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (31 أيار 2024)، إن “لجنة قد تشكلت لاستقبال أسماء المرشحين، وقد فُتح باب الترشيح في 30 أيار وسينتهي في 6 حزيران المقبل”.

وتشمل المناصب الشاغرة قائممقامي تلعفر وتلكيف، ومديري نواحي ربيعة والمحلبية وبعشيقة والشورة، وأوضح كاكائي أن “المناصب الشاغرة تدار حالياً بالوكالة”.

يرأس اللجنة المُشكّلة نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد عبد الله الجبوري، وتتألف من ستة أعضاء آخرين، من بينهم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب العراقي.

وأشار كاكائي إلى أن قضاء تلكيف وناحية بعشيقة يقعان ضمن حدود مناطق المادة 140 من الدستور.

ويقطن في ناحية بعشيقة غالبية من الكورد الشبك والإزيديين، في حين يقطن قضاء تلكيف مسيحيون بالإضافة إلى الكورد الشبك والإزيديين والعرب.

تشمل شروط الترشيح لهذه المناصب أن يكون المتقدم عراقياً، لا يقل عمره عن 30 عاماً، حاصلاً على إجازة جامعية، غير منتسب للقوات الأمنية أو العسكرية، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات اجتثاث حزب البعث، ولديه خبرة رسمية لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد كاكائي أنه “سيتم إرسال أسماء ثلاثة إلى خمسة مرشحين لكل منصب إلى مجلس المحافظة، لانتخاب شخص واحد منهم”.

وتشمل المادة 140 من الدستور العراقي، مناطق في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وواسط والتي يعود تاريخ تعريبها إلى عهد النظام السابق ابتداء من 17 تموز 1968 وحتى 9 نيسان 2003.

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