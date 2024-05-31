مفوضية الانتخابات تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم البايومترية

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المواطنين في محافظات إقليم كوردستان الى تسجيل بياناتهم البايومترية ضماناً للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان.

وقالت المفوضية في بيان لها “لا يمكنكم تسجيل بياناتكم البايومترية بعد 2/6/2024”.

وأضافت المفوضية في بيانها “ناخبينا الاعزاء في محافظات اقليم كوردستان، اربيل – السليمانية – دهوك، سارعوا الى مراجعة اقرب مركز تسجيل من محل سكناكم لتسجيل بياناتكم البايومترية ضماناً للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان – العراق 2024”.

وأكدت مفوضية الانتخابات “ان يومي الجمعة 31/5 والسبت 1/6 دوام رسمي في محافظات إقليم كوردستان”.

وفي وقت سابق اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في الـخامس من سبتمبر أيلول القادم.

وبعثت المفوضية كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان- مذيّلاً بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد- دعتها إلى تحديد موعدٍ لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

واقترحت المفوضية في كتابها، تاريخ 5/9/2024 موعداً لإجراء العملية الانتخابية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مدد الجدول الزمني العملياتي غير قابلة للتمديد.

وأمس الثلاثاء، خاطب مجلس المفوّضين في المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، رئاسة إقليم كوردستان لتحديد موعد الانتخابات التشريعية في الإقليم بعد تعذّر إجرئها في الـ 10 من حزيران.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أكّدت في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات قطعا شوطاً كبيراً من الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في الـ 10 من حزيران.

إلا أن الأحداث الماضية أثّرت في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وتعذر على المفوضية إجراءها، قبل الاتفاق على موعد جديد وخروج مرسوم به، وفق المتحدثة باسم المفوضية.

وفي الـ الثالث من مارس آذار 2024، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم الـ 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن مقاطعة الانتخابات، ردّاً على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، وإجراء الانتخابات ضمن عدة دوائر بدلاً من الدائرة الواحدة.

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