مالية كوردستان تعلن إرسال ثالث قائمة بأسماء موظفي حكومة الإقليم الى مصرف TBI

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، عن ارسال ثالث قائمة بأسماء موظفي حكومة الإقليم الى مصرف TBI.

وذكرت الوزارة في بيان: “في اطار عملية توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عبر مشروع (حسابي)، تم اليوم الجمعة وللأسبوع الثالث على التوالي ارسال قائمة ثالثة بأسماء الموظفين والمتضمنة معلومات لـ 2557 موظفاً من كافة وزارات حكومة إقليم كوردستان الى المصرف العراقي للتجارة TBI”.

وأضافت: “ستواصل حكومة إقليم كوردستان اعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين اختاروا هذا المصرف لاستلام رواتبهم من بين المصارف السبعة المشاركة في مشروع (حسابي) ووفق العملية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، حيث سيتم اعداد قوائم جديدة بالأسماء وارسالها الى المصرف اسبوعياً”.

مشيرةً الى ان “الوزارة أرسلت لحد الان 3 قوائم والتي تتضمن معلومات وبيانات عن الموظفين، ليصل اجمالي عدد الأسماء المرسلة الى المصرف العراقي للتجارة TBI لـ3 الاف و378 موظف في حكومة إقليم كوردستان”.

واردفت الوزارة “نأمل ان يبدأ المصرف العراقي للتجارة TBI بفتح الحسابات المصرفية للموظفين وأصحاب الرواتب في إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن”.

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