فلسطينية تلقى حتفها حرقاً في دهوك لأسباب مجهولة

تعرضت منذ 9 أيام امرأة فلسطينية الأصل في محافظة دهوك للحرق دون معرفة الأسباب وجثمانها ينتظر من يطالب بها من الطبابة العدلية لدفنها.

المرأة فلسطينية الأصل التي تعرضت للحرق اسمها اسراء يوسف وتعرف باسم جنان تبلغ من العمر 41 عاماً، كانت تعمل في ناد ليلي بدهوك.

فقدت اسراء يوسف حياتها بعد 23 ساعة من تواجدها في مستشفى الحروق في دهوك، وذلك لأن نسبة الحرق في جسدها وصل إلى 80% .

على إثر الحادثة اعتقل شخص، ولمعرفة تفاصيل أكثر عما حصل شاهد عيان يقول لشبكة رووداو الإعلامية إنه في تلك الليلة سمع صوت صراخ قوي “هرعت على الفور من غرفة النوم إلى الغرفة الأخرى لأرى ما حدث شقتها مقابلة للبناية التي أسكن فيها،على الفور نزلت للأسفل فوجدت المرأة التي أحرقت نفسها.. وكان جسدها محروقاً وكأنه مطلي بمادة الإسفلت”.

نفى شاهد العيان نفسه ملاحظتهم للمرأة الفلسطينية التي تسكن في شقتها بدهوك منذ نحو عام أي علامات تدل على أنها تعاني من حالة نفسية أو أي مرض.

من خلال التحقيق الذي أجرته رووداو بعد محازلة الوصول إلى مكان عملها والتواصل مع أصدقائها تمكنت من تأمين رقم هاتف إحدى صديقاتها لكنها رفضت الإدلاء بأي معلومة، واكتفت بالقول إنها استطاعت فقط مساعدتها بالوصول إلى المستشفى.

بحسب معلومات رووداو والدها فلسطيني والأم عراقية وهي تعيش في إقليم كوردستان منذ 2003 ، وتتواجد في دهوك منذ 4 أعوام.

جثمان الامرأة الفلسطينية في الطبابة العدلية بدهوك، وبحسب قولهابإمكانهم الاحتفاظ بالجثة لديهم من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم سيضطرون لنقلها إلى البلدية لتقوم بدفنها ما لم يظهر أحد من أقاربها أو يسأل عنها أحد خلال هذه الفترة.

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