الصحة الاتحادية: العراقيون ينفقون 6 مليارات دينار يومياً على التدخين

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، أن العراقيين ينفقون 6 مليارات دينار يومياً على التدخين، فيما توقعت تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في البلاد.

وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة وسيم كيلان، إن “20 % من العراقيين يدخنون السجائر، ونحو 50 بالمئة منهم يعانون من التدخين السلبي”، مبيناً أن “الغالبية العظمى من المدخنين هم رجال”.

وأضاف كيلان، أن “الانفاق على التدخين يصل إلى 6 مليارات دينار يوميا”، متوقعاً “تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في العراق”.

وتابع: “شخصنا وجود مواد سامة ومخدرات في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل”، مبيناً أن “السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص”.

ولفت كيلان إلى “اكتشاف حشيشة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل”، منوهاً بأن “هناك سجائر إلكترونية على شكل مقطاطة ومساحة بدأت تنتشر في المدارس”.

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