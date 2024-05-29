السفير الكوري الجنوبي يثني على تنمية اقليم كوردستان وازدهاره

أثنى السفير الكوري الجنوبي في العراق تشوي سونغ سو، بتنمية اقليم كوردستان وازدهاره في شتى المجالات.

وذكرت حكومة اقليم كوردستان في بيان لها، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء (29 أيار 2024) سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق تشوي سونغ سو.

وتناول الاجتماع، الذي حضره القنصل العام لكوريا الجنوبية لدى الإقليم سينتشول ليم، بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجالات، وفقاً للبيان.

وأثنى السفير تشوي سونغ سو على رؤى رئيس الحكومة الرامية إلى تنمية الإقليم وازدهاره على الصعد كافة، مؤكداً على متانة العلاقات التي تربط بين الجانبين، والتي تمتد إلى عقدين من الزمن، عندما وصلت فرقة الزيتون العسكرية الكورية إلى إقليم كوردستان، مما شكّل انطلاقة للعلاقات الرسمية بين الجانبين، لتشمل تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الإقليم، ولاسيّما من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

من جانبه، أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لدعم وتعاون ومشاركة كوريا الجنوبية في مسيرة تنمية الإقليم، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الكورية الناجحة في مختلف المجالات.

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