بعد افتتاح القنصلية القطرية.. تعرف على عدد ونوع القنصليات العربية والعالمية في كردستان

شهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الأحد الماضي، افتتاح القنصلية القطرية في الإقليم، بحضور عراقي وعربي ودولي رفيع المستوى، فيما جاء هذا الافتتاح بالتزامن مع الاستثمارات التي تخطط قطر التوسع فيها بالعراق جنبا الى جنب مع دول الخليج الأخرى التي بدأت تجد أرضية لها في مختلف مناطق العراق.

إقليم كردستان الذي يشهد توسعا في مجال استثمار وإنتاج الغاز الذي تعمل عليه شركات إماراتية، من المحتمل ان يحتاج الى التواجد القطري، الدولة التي تعد اكبر منتج للغاز في الشرق الأوسط وبين الكبار عالميًا.

وحضر الافتتاح يوم 26 أيار 2024، رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وأحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة خارجية قطر، وشارك في حفل الافتتاح رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة مهدي غانم.

وأشار الحمادي إلى أن افتتاح القنصلية يتزامن مع توجه بلاده نحو تكثيف استثماراتها في العراق وإقليم كردستان، لا سيما بعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق في يونيو/حزيران عام 2023، ويأتي افتتاح القنصلية بعد إعلان الخارجية القطرية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حسين بن علي الفضالة قدّم أوراق اعتماده رسميا لمباشرة مهامه قنصلا لقطر في أربيل.

وتستعرض السومرية نيوز، في هذا التقرير اعداد وهويات القنصليات العربية والأجنبية المتواجدة في إقليم كردستان.

على صعيد الشرق الأوسط، تعتبر القنصلية القطرية هي رابع قنصلية خليجية في كردستان، والسابعة ضمن بلدان الشرق الأوسط بعد (ايران، والأردن، وفلسطين، والامارات، والكويت، والسعودية، ومن ثم قطر).

وتمتلك كردستان أيضا 21 قنصلية ومكتب تمثيل من أوروبا، و10 قنصليات ومكاتب تمثيل من اسيا، وقنصلية أمريكية ومكتب السفارة الكندية من قارة أمريكا الشمالية، والقنصلية المصرية والسودانية، من قارة افريقيا، ليكون المجموع امتلاك كردستان 42 قنصلية ووكالة ومكتب تمثيل اجنبي.

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