مفوضية الانتخابات: نقترح إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 5 أيلول

طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من رئاسة إقليم كوردستان المصادقة على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 5 أيلول القادم.

ويشير كتاب وجهته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى رئاسة إقليم كوردستان، يحمل توقيع رئيس المفوضية إلى أمر للمحكمة الاتحادية العليا يحمل الرقم (126/ إتحادية) لسنة 2024 والذي يعلق إجراءات المتعلقة بالانتخابات، ولهذا يطلب تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وحسب الكتاب، تطلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من رئاسة إقليم كوردستان إصدار مرسوم إقليمي يحدد يوم (5 أيلول 2024) موعداً للاقتراع العام في انتخابات برلمان كوردستان.

وقرر مجلس النواب العراقي يوم 22 أيار تمديد عمل مفوضية الانتخابات الذي كان ينتهي في 7 تموز لغاية (6 كانون الثاني 2024)، لغرض إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي نوّهت في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن مجلس المفوضين “ملتزم” بإجراء الانتخابات “وفق المعايير الدولية” بعد تمديد عمل المفوضية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد باشرت استعداداتها لإجراء الانتخابات في 10 حزيران، لكن إعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكونات عدم مشاركتها في الانتخابات، والدعوى التي رفعها رئيس حكومة إقليم كوردستان أمام المحكمة الاتحادية التي أصدرت أمراً ولائياً بشأن نظام توزيع المقاعد، أدى إلى توقف عملها مؤقتاً.

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