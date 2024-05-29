هوراماني: بتوجيه من مسرور بارزاني.. تشكيل لجنة خاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، إنه بأمر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تم تشكيل لجنة خاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

وأوضح هوراماني في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم تشكيل لجنة خاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم خلال اجتماع اليوم لمجلس وزراء إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن “اللجنة تتألف من عدد من وزراء حكومة الإقليم”.

وأضاف هوراماني أن “الأحزاب الكوردستانية والعراقية والأطراف العربية ستبدأ بإجراء نقاشاتٍ حول هذا الموضوع، كما سيتم العمل عليه على المستويين المحلي والدولي”.

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن “الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وضمان حقوق جميع المكونات في تلك المناطق، بالإضافة إلى إعادة الاستقرار إليها، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية