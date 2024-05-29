مايو 29, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

دهوك| القبض على عددٍ من الأشخاص بتهمة بيع أدوية تالفة ومهربة

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فى :أخبار عــامة
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دهوك| القبض على عددٍ من الأشخاص بتهمة بيع أدوية تالفة ومهربة

أعلنت مديرية أمن دهوك اليوم الأربعاء 29 أيار 2024، اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ومهربة.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إنه تم ضبط مئات أنواع الأدوية منتهية الصلاحية والمهربة في إحدى صيدليات مدينة دهوك، والتي كانت معدة للبيع بطرق غير مشروعة.

وبحسب البيان، فإن عمليات القبض وضبط الأدوية وفتح تحقيق مع المتهمين، جاء بأمر من القاضي بموجب المادة 51 من قانون (تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة 1970).

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، دعت المواطنين عبر بيانٍ لها في الـ 13 مايو أيار الجاري، إلى الامتناع عن “تناول أي دواء أو أي مستلزمات طبية لا تحمل ملصقات مراقبة الجودة”.

وبحسب البيان، فقد أبلغت الوزارة كافة الشركات والمستودعات والصيدليات بهذا الأمر، معتبرةً أن مصلحة المواطنين وصحتهم فوق كل شيء.

محذّرة من وجود أية أدوية ومستلزمات طبية بدون ملصقات، تحت طائلة التعامل معها على أنها جريمة ويعاقب عليها بشدة.

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