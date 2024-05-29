إقبال عالمي كبير نحو كهف في كوردستان بعد عرض فيلم وثائقي عبر “نتفليكس”.. صور

أعلنت دائرة الآثار في ادارة سوران المستقلة التابعة لمحافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين الى “كهف شاندر” وذلك بعد عرض فيلم وثائقي عن حياة إنسان نياندرتال على منصة نتفليكس من إنتاج قناة BBC البريطانية.

وقال مدير الدائرة عبد الوهاب سليمان لوكالة شفق نيوز، ان الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم The Real Neanderthal أثار اهتماما واسعا حيث بحث أكثر من ملياري شخص من مختلف أنحاء العالم عن كلمة “كوردستان” في محركات البحث على الانترنت.

وأضاف سليمان أن الالاف من المهتمين يرغبون الآن في زيارة هذا الموقع التاريخي لمشاهدة المكان الذي عاش فيه إنسان نياندرتال عن قرب.

وفي إطار الجهود لتعزيز الجذب السياحي، اعلن سليمان ان دائرته، بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار في اربيل وبالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية بصدد إنشاء حديقة كبيرة تشمل متحفا لعرض بقايا عظام إنسان نياندرتال والمواد الاثرية الأخرى التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب.

كما أضاف أن هناك خططا مستقبلية لانعاش القطاع السياحي من خلال إنشاء مرافق سياحية جديدة بما في ذلك مشروع بناء تلفريك يربط بين أسفل الجبل والكهف.

من جانبه قال فرهاد حسين أحد السياح الزائرين للكهف مع عائلته، لوكالة شفق نيوز قائلا: “بعد عرض الفيلم الوثائقي أصبح لدينا اهتمام كبير بمعرفة ما يوجد داخل هذا الكهف لكن للأسف لا توجد هنا أي مرافق سياحية. نأمل أن تولي الحكومة اهتماما أكبر بهذه المنطقة

ويعكس هذا الاهتمام المتزايد بكهف شاندر أهمية تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة بما يعزز من جاذبيتها ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

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