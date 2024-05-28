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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الثلاثاء، جينين بلاسخارت، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، بمناسبة انتهاء مهام عملها في البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وشكر الرئيس بارزاني جنين بلاسخارت على جهودها، مثمناً الدور الذي لعبته خلال عملها في العراق بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار والتقريب بين الأطراف ومعالجة المشاكل، متمنيا لها الموفقية في مهامها الجديدة.

 

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