رئيس الحكومة: إقليم كوردستان يواجه التحديات بعزيمة وقدرة على تجاوز الصعاب

خلال وضعه حجر الأساس لمشاريع حيوية في إدارة سوران المستقلة

أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 أيار/مايو 2024، الحجر الأساس لأربعة مشاريع حيوية في مدينة سوران التابعة لإدارة سوران المستقلة، وذلك في مراسم حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ووجهاء المنطقة وأهاليها.

وتشمل المشاريع (طريق 40) بمسارين عند قاعة المناسبات – شهداء الحرية، ومجسّر بوابة سوران، بالإضافة إلى تزيين وتحسين الطريق العام ومنتزه سوران الوطني ومركز المدينة، وافتتاح مسبح أكوا بارك في مجمع بانك السياحي في رواندوز.

وفي كلمة له خلال المراسم، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته لحضوره إلى منطقة إدارة سوران المستقلة لمشاركة أهاليها وضع الحجر الأساس لتلك المشاريع، كما أعرب عن تطلّعه إلى إنجاز هذه المشاريع في الموعد المحدد وبأعلى المعايير المعتمدة، بما يصب في خدمة المواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن برامج حكومة الإقليم وخططها لا تقتصر على التركيز على مراكز المحافظات والمدن الكبيرة فقط، بل تمتد لتشمل إنعاش كل المدن والقصبات والقرى والمناطق النائية، سعياً لتحقيق تنمية شاملة على الصعد كافة في جميع ربوع الإقليم.

ولفت إلى أن سوران تعدّ من المناطق الاستراتيجية، إذ تتمتع بميزات فريدة تميزها عن غيرها، فبالإضافة إلى موقعها الحدودي مع كل من إيران وتركيا، تزخر سوران بإمكانيات في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة، مما يجعلها منطقة ذات أهمية استثنائية في الازدهار الاقتصادي.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن إدارة سوران المستقلة، التي تضمّ مناطق سوران وبارزان وبالكايتي وبرادوست، غنية بتنوعها السكاني مما يعكس ثراء ثقافتها، فقد قدمت هذه المنطقة تضحيات غالية في ثورات وانتفاضات شعب كوردستان، وكانت معقلاً للثورات لسنوات عديدة. كما أعرب عن سعادته بتعايش المكونات الدينية المختلفة في هذه المنطقة، مسلمين ومسيحيين، بوئام وسلام.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن سوران شهدت إنجاز العديد من المشاريع منذ إعلانها إدارة مستقلة، مؤكداً وجود خطط وبرامج مستقبلية لِإطلاق مشاريع أخرى أكبر وأكثر شمولاً لخدمة الأهالي، كما بيّن أن التحديات والأزمات التي واجهها الإقليم قد أعاقت بعض الشيء من خدمة المواطنين بالشكل الأمثل، لكنه عبّر عن تفاؤله بقدرة شعب كوردستان على تجاوز هذه الصعاب بالصبر والعزيمة، مما سيمكن سوران من تحقيق المزيد من النمو والازدهار.

وفي الختام، عبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن يكون وضع الحجر الأساس لهذه المشاريع إيذاناً بانطلاق مشاريع حيوية واستراتيجية أخرى في المنطقة وعموم الإقليم.

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