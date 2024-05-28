المفوضية: ندعو رئاسة إقليم كوردستان لتحديد موعد جديد للانتخابات

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رئاسة إقليم كوردستان إلى تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان.

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أوضحت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (28 أيار 2024)، أن مجلس المفوضين قرر أن يطلب من رئاسة إقليم كوردستان بكتاب رسمي تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان.

رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية اقترحت أي موعد لإجراء الانتخابات، قالت: “نحن لا نقترح أي موعد، بل نطلب فقط من رئاسة إقليم كوردستان تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان”.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات أثر على جدول عمل المفوضية لإجرائها في (10 حزيران 2024)، لذا لم تتمكن المفوضية من إجرائها في هذا التاريخ.

وقرر مجلس النواب العراقي يوم 22 أيار تمديد عمل مفوضية الانتخابات الذي كان ينتهي في 7 تموز لغاية (6 كانون الثاني 2024)، لغرض إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

المتحدثة باسم المفوضية نوّهت إلى أن مجلس المفوضين “ملتزم” بإجراء الانتخابات “وفق المعايير الدولية” بعد تمديد عمل المفوضية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد باشرت استعداداتها لإجراء الانتخابات في 10 حزيران، لكن إعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكونات عدم مشاركتها في الانتخابات، والدعوى التي رفعها رئيس حكومة إقليم كوردستان أمام المحكمة الاتحادية التي أصدرت أمراً ولائياً بشأن نظام توزيع المقاعد، أدى إلى توقف عملها مؤقتاً.

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