الرئيس بارزاني يستقبل سفير رومانيا لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 27 أيار 2024، سفير رومانيا لدى العراق رادو دوبري.

وبحث اللقاء الذي حضره، القنصل العام لرومانيا في أربيل بيتري كونستانتين، آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعقبات والتحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على تعميق علاقات الصداقة وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان ورومانيا.

انتخابات إقليم كوردستان، والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، كانت محاور أخرى للاجتماع.

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