أربيل تستضيف المنتدى الاقتصادي المشترك لإقليم كوردستان ودولة قطر

أعلن رئيس هيئة الاستثمار، في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، استضافة أربيل للمنتدى الاقتصادي المشترك لإقليم كوردستان ودولة قطر، أيلول المقبل.

وقال شكري، لـ كوردستان24، اليوم الاثنين 27 أيار 2024، إنه “سيكون لافتتاح القنصلية القطرية في أربيل، أهمية كبيرة، خاصة في المجال الاقتصادي، نظراً للدور الدولي الفعال لقطر اقتصادياً، وبالنسبة للاستثمار القطري في إقليم كوردستان، يسعى الجانبان، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة”.

وأشار إلى لقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان، مع رئيس الوزراء القطري، خلال قمة دافوس، حيث قررا من هناك عقد منتدى اقتصادي مشترك في أربيل، أيلول المقبل، بمشاركة التجار والمستثمرين من الجانبين”.

وأكد شكري، أن المنتدى سيوفر العديد من الفرص الاسثمارية، في مجالات الصناعة والسياحة، والتجارة، والصحة، والزراعة، والتعليم”.

وأضاف، ” نحن نعمل بالفعل على إعداد العديد من المشاريع لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون أي عوائق وبسرعة، كما أكد رئيس الوزراء على فتح أبواب إقليم كوردستان أمام المستثمرين القطريين للقدوم وتنفيذ مشاريعهم، وإن قطر أيضاً ستستفيد من الاستثمار في إقليم كوردستان.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن إقليم كوردستان مكان مستقر وآمن للاستثمار.

وقال مسرور بارزاني، في منشور على منصة إكس، عقب افتتاح القنصلية القطرية، الأحد 26 أيار 2024، إن ” افتتاح القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل، نقطة انطلاق لمزيد من التطوير لعلاقاتنا.

وأضاف: “إقليم كوردستان مكان مستقر وآمن للاستثمار”.

وتابع، “ندعو المستثمرين القطريين ونقول لهم إن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم جميع التسهيلات”.

وأردف، “في العام الماضي، وصلت أول شحنة من صادرات كوردستان الزراعية إلى السوق القطرية”.

وزاد، “نحن نجري أيضًا محادثات بشأن الصناعة والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة.”

ومضى في القول: “لقد افتتحنا اليوم القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل لتكون جسراً للتجارة وتعزيز العلاقات بين الشعبين”.

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد حسن الحمادي، والسفير القطري لدى العراق، جرت الأحد مراسم حفل افتتاح القنصلية العامة القطرية في أربيل، بمشاركة شخصيات رسمية.

وفي المراسم التي حضرها نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ألقى رئيس الحكومة كلمة رحب فيها بالحضور، معرباً عن تطلعه بأن يمهد افتتاح القنصلية القطرية الطريق نحو توطيد أواصر الصداقة وتوسيع أسس التعاون بين إقليم كوردستان ودولة قطر.

وأكد رئيس الحكومة على عمق العلاقات الطيبة التي تربط بين إقليم كوردستان ودولة قطر، مشيراً إلى تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون والارتقاء بها في مختلف الميادين.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص احترامه وتقديره لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً على سعي إقليم كوردستان الدؤوب لتوثيق العلاقات مع قطر على الأصعدة كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

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